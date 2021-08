Cadeirante é baleado na cabeça no Parque Lagoas do Norte; suspeito fugiu

Um cadeirante que não teve a identidade revelada foi baleado com pelo menos dois tiros de arma de fogo na região da cabeça, na manhã deste sábado (14), no Parque Lagoas do Norte, na Zona Norte de Teresina. O suspeito fugiu após o crime.



Foto ilustrativa: Arquivo/ODIA

Segundo a Polícia Militar, um homem em uma bicicleta se aproximou da vítima e efetuou os disparos. A suspeita é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do cadeirante.

O 9º Batalhão da Polícia Militar iniciou as diligências no local para prender o suspeito.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!