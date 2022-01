Cachorro abandonado é resgatado e irá passar por exame de corpo delito

O cachorro abandonado durante a chuva em Teresina foi encontrado e resgatado por protetores de animais. Após o vídeo do abandono ser divulgado pelas redes sociais no último sábado (15), protetores conseguiram localizar o animal e encaminhá-lo para um lar temporário. De acordo com o delegado Emir Maia, titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), o cachorro irá passar por exame de corpo delito na manhã desta segunda-feira (17).

Segundo o delegado, o exame será realizado pela perícia médica veterinária do estado. "Iremos instaurar inquérito policial hoje e iniciar as investigações para averiguar se há crime e ver quem é o autor. Já temos os informes sobre o condutor do veículo e creio que em breve será solucionado", disse o delegado ao O DIA.

Cachorro foi resgatado. (Foto: Reprodução/Instagram)

Pelas redes sociais, a protetora Raíssa Rocha comunicou que após passar pela perícia, o cachorro deverá ser levado para uma clínica veterinária, onde será submetido a exames clínicos. Para isso, a protetora está realizando uma campanha para arrecadar fundos para custear o pagamento dos exames, que custam cerca de R$ 650.



"[Os exames são] hemogramas bioquímicos, cinomose, parvovirose, doenças do carrapato e leishmaniose. Venho pedir a ajuda de vocês por ele, unicamente para que a gente possa colocar ele em um lugar seguro, para que ele não esteja nas ruas e para que nada de mal aconteça a ele. Independente de qualquer coisa, ao invés de ficarem postando nas redes sociais, façam de fato alguma coisa, faça com que exista a mudança na vida de um animal, independente dele ser abandonado ou não”, pede a protetora.

O cachorro ficará sob responsabilidade de um cuidador temporário e deverá ser colocado para adoção. Para quem quiser ajudar no custeamento dos exames do bichinho, o telefone da protetora é o (86) 99980-0529. O número de telefone também é Pix.

Autor poderá ser preso

Caso o crime de abandono de animais seja comprovado, o autor poderá ser punido com prisão, multa ou a perda da guarda do animal, de acordo as leis vigentes em nosso país. Atualmente, a legislação prevê pena de detenção de três meses a um ano e multa para quem pratica atos contra quaisquer tipos de animais silvestres, domésticos, de todos os portes, nativos ou exóticos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no