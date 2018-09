Cabo que fez disparos durante a Banda Bandida é levado a julgamento

Acontece na manhã desta quinta-feira (06) na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Teresina, o julgamento do cabo do Exército Wanderson Lima Fonseca, acusado de ter efetuado disparos de arma de fogo durante a prévia carnavalesca da Banda Bandida em janeiro deste ano. Na ocasião, ele deixou três pessoas feridas, uma delas em estado grave.



Os disparos foram feitos após uma discussão entre amigos de Wanderson e outros presentes na prévia. Na ocasião, o cabo do Exército sacou a própria arma e atirou várias vezes, ferindo gravemente Paulo Roberto Rodrigues da Costa e um outro rapaz, identificado como Jardel de Oliveira.

Atingido com quatro tiros, Paulo Roberto teve que passar por três cirurgias no intestino e uma na perna. Hoje, ele vive com uma bala alojada na coluna. Horas depois do crime, Wanderson se entregou para a polícia, junto com a arma por ele utilizada. Ele foi indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal.



Wanderson senta pela segunda vez no banco dos réus (Foto: Polícia Civil)

Em depoimento, ele disse ter atirado em legítima defesa. O cabo já esteve sentado no banco dos réus em abril deste ano, quando participou de uma audiência de instrução, na qual foi ouvido, junto com as testemunhas do caso.

No julgamento que acontece hoje (06), foram arroladas 10 testemunhas, sendo cinco de defesa e cinco de acusação. Wanderson será julgado por um Conselho de Sentença composto por três mulheres e quatro homens. Primeiro são ouvidas as testemunhas de acusação, em seguida as de defesa e, por fim, o réu dará seu depoimento. O Ministério Público é representado pela 14ª Promotoria de Justiça.

Maria Clara Estrêla