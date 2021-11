Cabo da Polícia Militar é derrubado e tem arma roubada por assaltantes em Valença; assista

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um cabo da Polícia Militar é rendido por três assaltantes no município de Valença, no Sul do Piauí, na tarde dessa segunda-feira (08). Na ação criminosa, ele chega a ser derrubado e tem sua pistola roubada pelos criminosos. O PM foi identificado como Valmon – e estava fazendo a escolta de um empresário que iria depositar dinheiro em um banco a poucos metros de onde ocorreu o crime.



Nas imagens, é possível ver que o PM acompanha o empresário que carrega um envelope com uma quantia em dinheiro que seria depositado. Em determinado momento, no meio da rua, o agente é rendido por dois homens que saem de duas lojas. O policial chega a sacar a arma, mas ele cai no chão com dois criminosos. Um terceiro comparsa aparece e toma o envelope das mãos do empresário. Em seguida, eles fogem em um carro preto que estava estacionado.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Apesar de ter reagido, o policial não sofreu escoriações. O valor da quantia roubada não foi divulgado. A Polícia Militar da cidade informou que os suspeitos fugiram em um carro de placa clonada que foi abandonado ainda no município.

A Polícia Civil iniciou as buscas pelos suspeitos e confirmou a ‘saidinha de banco’, como é conhecido o crime. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido localizado.

