Cabo da PM é preso por assaltar comércios na região de Água Branca

Um cabo da Polícia Militar, identificado como Rogaciano Gonçalves Oliveira, foi preso nas primeiras horas da manhã deste sábado (25) acusado de ter praticado assaltos a comércios na região do município de Água Branca, a 87 Km de Teresina. O cabo Rogaciano foi detido em flagrante em sua própria residência, na cidade de Regeneração, e trazido para Teresina.



As informações são do comando do 18º BPM de Água Branca. De acordo com o comandante do Batalhão, coronel Cordeiro, o cabo Rogaciano teria usado uma espingarda para poder praticar os crimes. Ele era lotado o Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Palmeirais. “Ao que consta, ele cometeu pelo menos três assaltos, sendo que dois foram na região de Agricolândia e um em São Pedro do Piauí. Todos os crimes foram praticados a mão armada”, relatou o coronel.

O cabo foi autuado na Delegacia Regional de Água Branca A Corregedoria da Polícia Militar já está ciente do ocorrido e irá instalar os procedimentos cabíveis. O porta-voz da PM, major Marcelo Barros, acrescentou que Rogaciano já não estava mais atuando no policiamento ostensivo se encontrava afastado de suas funções devido a um tratamento de saúde.

Maria Clara Estrêla