Cabo da PM do Piauí é baleado durante assalto no Ceará

Um cabo da Polícia Militar do Piauí, identificado como Marcos Pereira e lotado na 2ª Companhia do 6º Batalhão, foi baleado na perna e no braço durante uma tentativa de assalto a um ônibus nas cercanias da cidade de Sobral-CE.



O PM estava à paisana, e viajava de licença com a família, quando presenciou a ação dos criminosos. Ele reagiu à abordagem dos suspeitos, quando estes anunciaram o assalto aos passageiros do ônibus e houve troca de tiros. A informação é do porta-voz do 6º BPM, capitão Fábio Soares.

De acordo com ele, a ação toda foi muito rápida. “Ele percebeu a movimentação suspeita e reagiu como tinha que ser feito. Quando sacou a arma e apontou para os assaltantes, dando ordem para colocar as mãos para cima, um deles imediatamente puxou um revólver e disparou. Foi então que o policial atirou de volta e nessa troca de disparos, o PM acabou atingido. Mas a tentativa de assalto foi frustrada”, relata o capitão.

O cabo Marcos foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Sobral, onde recebeu os primeiros cuidados. Segundo o capitão Fábio, ele não corre risco de morte e seu estado é estável. O Comando da Polícia Militar do Piauí já solicitou sua transferência para Teresina e deve arcar com os custos do percurso.

Quanto aos criminosos, eles permanecem foragidos. A PM-PI informou que já repassou todas as informações necessárias à Polícia do Ceará e que o cabo se encontra à disposição para prestar todos os esclarecimentos que forem precisos.

Maria Clara Estrêla