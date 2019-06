Brasil enfrenta o Paraguai nas quartas da Copa América

As quartas de final da Copa América começam nesta quinta-feira (27) com a seleção brasileira em campo na Arena do Grêmio, contra o Paraguai, a partir das 21h30.

Além desses dois países, Venezuela, Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai e Peru também se classificaram à fase de mata-mata.

Os times foram reunidos em três grupos com quatro equipes cada um. Avançaram para a segunda etapa os dois melhores de cada agrupamento, além dos dois melhores terceiros colocados no geral.

​Brasil x Paraguai - quinta-feira (27), às 21h30, na Arena do Grêmio

Após ser vaiada na vitória sobre a Bolívia por 3 a 0 e no empate sem gols contra a Venezuela, a seleção brasileira fechou a fase de grupos com goleada de 5 a 0 sobre o Peru e avançou às quartas na liderança do Grupo A. Em casa, o Brasil busca o seu nono título da competição, que não conquista desde 2007.



Tite foi com uma equipe vistoriar as condições do campo onde acontecerá o jogo e não gosto do que viu - Foto: Divulgação

Já o Paraguai se classificou com apenas dois pontos (empates com Qatar e Argentina e derrota para Colômbia) e como um dos dois melhores terceiros colocados. Japão ou Equador, que ocupariam essa posição se vencessem a partida entre eles pelo Grupo C, empataram e estão eliminados.

​Venezuela x Argentina - sexta-feira (28), às 16h, no Maracanã

Com dois empates sem gols contra Peru e Brasil e uma vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia, os venezuelanos conseguiram a segunda posição do Grupo A e agora terão que vencer a Argentina para tentar superar sua melhor campanha na história do torneio, um quarto lugar em 2011.

Os argentinos tentam pôr fim aos resultados irregulares que colocaram o time de Messi na segunda posição do Grupo B: uma derrota (2 a 0 para a Colômbia), um empate (1 a 1 com o Paraguai) e uma vitória (2 a 0 sobre o Qatar).

Folhapress