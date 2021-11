BR-402: Homem morre atropelado após deitar bêbado em acostamento

Um homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada, foi morto após ser atropelado por um veículo ainda não identificado no km 37 da BR-402, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí, na noite deste sábado (06).

Foto: Divulgação/PRF

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava deitado no acostamento antes mesmo de ser atingido pelo veículo. A suspeita é de que a vítima teria ingerido bebida alcoólica.

De acordo com a PRF, com base na análise dos vestígios materiais identificados no local do acidente, foi possível constatar que o veículo trafegava na faixa de rolamento no sentido Luís Correia/Parnaíba, quando atingiu o pedestre.

O motorista evadiu-se do local antes da chegada da polícia. A vítima veio a óbito ainda no local do acidente.

Até o momento não há confirmação sobre a identidade do motorista envolvido no acidente.