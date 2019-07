BPRone prende dois suspeitos de realizar assaltos na zona Sul de Teresina

Policiais do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRone) efetuaram, na noite de terça-feira (30), a prisão de dois homens que estariam realizando assaltos na rodovia PI 130, na região do bairro Angelim, zona Sul de Teresina.

Em poder dos suspeitos os policiais militares apreenderam uma motocicleta que havia sido roubada na noite anterior, modelo Honda CG 160 Start de cor vermelha (placa PIV 6133), além de uma arma de fabricação artesanal, municiada com um cartucho de balas calibre 38, e um celular, que seria de uma das vítimas da dupla.

Ao avistarem a viatura policial, os suspeitos tentaram fugir, tendo início uma perseguição que se estendeu por um trecho de aproximadamente 1 km, conforme relato dos PMs.

A motocicleta que estava sendo usada pelos suspeitos havia sido roubada de um casal na noite anterior, no momento em que as vítimas chegavam à sua residência. Ao registrar o boletim de ocorrência, as vítimas informaram que foram abordadas por três suspeitos que estavam em duas motocicletas.

Os dois suspeitos que foram presos por uma equipe do BPRone, e, abaixo, a motocicleta roubada que eles usaram para cometer novos crimes, segundo a PM (Fotos: Divulgação / Polícia Militar do Piauí)