Bombeiros encontram corpo de pescador que foi sugado por galeria no Poti

Foi encontrado por volta das 07h30min da manhã desta segunda-feira (08) o corpo do senhor José Bernardino de Oliveira, 71 anos. Na manhã de ontem (07), ele foi sugado por uma galeria às margens do Rio Poti quando mergulhou para tentar soltar seu equipamento de pesca. O fato ocorreu na Vila Mandacaru. Seu corpo foi encontrado preso à vegetação, próximo à ribanceira da linha férrea, nas cercanias do prolongamento da Avenida Cajuína.



De acordo com o Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate precisou mergulhar dentro da galeria para poder localizar o corpo de José Bernardino. “Nós tivemos dificuldades em conseguir encontrar a vítima porque o local tinha pouca visibilidade devido à quantidade de água. Tivemos que esperar o nível de água da galeria baixar para poder dar prosseguimentos às buscas”, explica o tenente Nascimento.

Com o acontecido e devido ao trabalho de resgate, o trânsito na Avenida Padre Humberto Pietro Grande ficou congestionado na manhã de ontem e também na manhã de hoje. Os bombeiros pedem que as pessoas evitem circular pelas margens do Rio Poti durante este período de cheia, principalmente porque a força da água no leito acaba, por vezes, alterando o relevo marginal e cria buracos e instabilidade no solo.

Maria Clara Estrêla