Boca de Fumo é desativada na Vila Mocambinho I

Uma casa que servia ao tráfico de drogas na Vila Mocambinho I foi desativada pelo policias do 9° Batalhão da Policia Militar do Piauí.



Após uma ronda de rotina feita na região os agentes identificaram movimentação constante de um grupo de jovens em uma residência. De acordo com Informações do Capitão Leodomir, comandante da Força Tática do 9° BPM, o local “tratava-se de uma boca de fumo em alta atividade, mas que foi desarticulada por essa equipe, retirando das ruas uma arma de fogo e apreendendo todo o entorpecente que estava sendo comercializado bem como todo o dinheiro apurado”.





Foto: Reprodução

Os policiais apreenderam 145 trouxas de cocaína, 01 porção de 110g aproximadamente de cocaína, 01 tablete de maconha com cerca de 335g, 05 trouxas de maconha, 01 revolver cal.32 com 06 munições, 02 balanças de precisão, o valor em espécie de R$ 349,25, utensílios para embalamento e 01 aparelho celular marca Samsung modelo j4.

O material recolhido e as quatro pessoas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes, onde serão enquadrados pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Adriana MagalhãesSandy Swamy