Blitz Sufoco remove 12 veículos por irregularidades na zona Norte

Realizado no último fim de semana, os projetos Blitz Sufoco e Teresina Protege, que compõem a frente de proteção do Programa Vila Bairro Segurança, realizaram mais um conjunto de ações de orientação e prevenção na zona Norte da capital. Dentre as principais ocorrências registradas, houve a notificação de dois estabelecimentos comerciais por falta de alvará, além de seis notificações feitas pela 1ª Vara da Infância e da Juventude, pela presença de crianças e adolescentes em horário inadequado.



Durante a operação, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal registraram 13 abordagens, com a apreensão de um material de som, por perturbação da ordem pública e nível de ruído acima do permitido. A Strans registrou 265 abordagens com, pelo menos, 12 remoções de veículos por irregularidades.

O Programa Vila Bairro Segurança tem como objetivo reforçar a segurança nos bairros da capital, por meio dos projetos Blitz Sufoco e Teresina Protege. Os 13 bairros assistidos pelo projeto são Acarape, Aeroporto, Alto Alegre, Itaperu, Mafrense, Matadouro, Mocambinho, Nova Brasília, Olarias, Parque Alvorada, Poti Velho, São Francisco e São Joaquim.