Biomédica morre após grave acidente na BR 316, em Monsenhor Gil

A biomédica Nayra Lisbert Ferreira, 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (05), na BR 316, município de Monsenhor Gil.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava em um veículo modelo Classic, na companhia do noivo, identificado como Mauro, de 41 anos, e de uma adolescente, de 16 anos.

No momento do acidente, o homem perdeu o controle do veículo devido a pista molhada e acabou saindo do leito da rodovia. Chovia bastante no momento.

Nayra Lisbert Ferreira tinha 32 anos(Foto: Reprodução/Facebook)







Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram o falecimento precoce da biomédica. “Pessoa extrovertida, cheia de sonhos”, escreveu um amigo na página de Nayra no Facebook.

“Ótima pessoa, brincalhona, amava as sobrinhas e a família. Vai deixar grande saudades em nossos corações”, diz outra postagem.

Policiais rodoviários federais ainda estão realizando diligências no sentido de colher mais detalhes do acidente. A Polícia Civil e o IML também estiveram no local para as providências cabíveis.

Natanael Souza