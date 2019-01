Beto Richa é preso de novo em desdobramento da Lava Jato

O ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) foi alvo de um novo mandado de prisão preventiva nesta sexta (25), decretado pela Justiça Federal do Paraná. Ele é investigado na chamada Operação Integração, deflagrada no ano passado no âmbito da Lava Jato e que investigou a concessão de rodovias federais no estado.

A investigação está sob a responsabilidade do juiz federal Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba. Richa foi detido por volta das 7h, em sua casa, em Curitiba. A prisão foi decretada a pedido do Ministério Público Federal do Paraná. O tucano deixou o governo do Paraná em abril do ano passado e perdeu a eleição para o Senado.

Ele já havia sido preso no ano passado, por quatro dias, em meio à campanha eleitoral, numa investigação do Ministério Público estadual sobre supostos desvios em um programa do governo. Na época, ele foi solto por ordem do STF (Supremo Tribunal Federal).

Folhapress