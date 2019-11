Beth Cuscuz realiza ato para anunciar pré-candidatura a vereadora

A empresária Beth Cuscuz realizou na noite de ontem o primeiro ato de sua pré-campanha à vereadora de Teresina. Ela reuniu apoiadores e correligionários do MDB em um encontro no bairro Monte Castelo, zona sul da capital.



O evento contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho (MDB) e do ex-deputado estadual Dr.Pessoa, pré-candidato a Prefeitura de Teresina. O vereador Zé Nito também marcou presença.

Beth Cuscuz durante o evento. Foto: Ascom

Em seu discurso, a empresária agradeceu os apoios e confirmou a intenção de estar na disputa por uma vaga na Câmara Municipal em 2020.

“Quero compartilhar com todos o desafio que o deputado Themístocles me fez para ser postulante a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina, sou de Regeneração e entendo um pouco de política, por isso resolvi aceitar”, disse a empresária.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia