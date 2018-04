Bebê passa por reconstituição facial após ter o rosto mordido

Um bebê de apenas 10 meses está internado no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), com sinais de agressão. A suspeita é de que a criança tenha sido espancada pelo próprio pai, residente no bairro Parque Vitória, zona sul de Teresina. O caso aconteceu no último sábado (14)



De acordo com assessoria do HUT, o bebê chegou ao hospital em estado grave, com várias lesões pelo corpo, incluindo marcas de mordidas nas bochechas e na orelha. No domingo (15), o bebê passou por uma cirurgia de reconstituição facial.

Segundo o boletim médico desta terça-feira (17), o quadro do clínico do bebê é considerado estável e os médicos estão aguardando a reação do organismo da criança aos medicamentos para que seja realizada uma nova cirurgia.

A polícia foi acionada por vizinhos. O pai e a mãe da criança foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

