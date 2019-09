Bebê baleado na cabeça morre após uma semana na UTI

Um bebê de apenas um ano e quatro meses, baleado na cabeça no último dia 04, morreu após oito dias internado na Unidade de Terapia de Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Teresina.

A criança já havia passado por uma cirurgia neurológica para descompressão do crânio e o seu estado de saúde era considerado gravíssimo.

Bebê estava internado no HUT. (Foto: Arquivo O Dia)

A criança foi alvo de disparos de arma de fogo, após o pai ter sido executado e a mãe baleada ao chegarem em casa no bairro Bela Vista, zona Sul de Teresina.

A mãe do bebê, atingida no braço direito, também foi socorrida e encaminhada ao HUT, mas recebeu alta no mesmo dia.

Segundo informações do 6º Batalhão da Polícia Militar, a família chegava em casa por volta das 23 horas quando foi surpreendida por um bando em um carro.

O pai foi atingido por vários disparos e veio a óbito ainda no local do crime. Para a PM, o caso tem características de execução, já que nenhum objeto de valor foi levado das vítimas.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Nathalia Amaral