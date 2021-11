Barman é assassinado a tiros no bairro Santa Lia, zona Leste de Teresina

Um homem identificado como Gustavo Costa de Medeiros, 21 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (30) na Rua Barbalha do bairro Santa Lia, zona Leste de Teresina. A vítima trabalhava como barman. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.



De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, a viatura do 5º BPM foi acionada via celular e as testemunhas informaram que havia um homem caído no meio da rua aparentemente ferido por disparo de arma de fogo. Gustavo teria se envolvido em uma discussão em um bar no bairro Satélite e, ao chegar em casa, foi surpreendido por um homem em uma motocicleta, que já chegou atirando.



Foto ilustrativa: O Dia

Para a PM, o assassinato de Gustavo tem características de execução, já que nada de valor material foi levado da vítima, o que poderia caracterizar latrocínio. A princípio, não havia nenhum antecedente criminal no nome do barman.

Policiais do 5º BPM realizaram diligências na região, mas não conseguiram efetuar nenhuma prisão relacionada ao caso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local do homicídio para fazer a perícia e colher as primeiras informações. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

