Barco apreendido em operação da Marinha no Piauí é roubado em São Luís; PF investiga

A Polícia Federal amanheceu esta quarta-feira (07) cumprindo uma série de mandados judiciais contra a quadrilha acusada de roubar um navio cargueiro que havia sido apreendido pela Marinha no município piauiense de Cajueiro da Praia. Esta apreensão se deu em agosto de 2020, quando a embarcação de origem estrangeira encalhou no litoral do Piauí carregada de cigarros contrabandeados.



O navio foi abandonado pelos seus tripulantes, recolhido pela Marinha do Brasil e encaminhado para o porto do Trapiche, em São Luís do Maranhão, onde estava ancorado desde então enquanto a Polícia Federal prosseguia com as investigações sobre o contrabando.



No entanto, na madrugada de 24 de dezembro de 2020, contrabandistas do município de Abaetetuba, no Pará, associados com barqueiros de Luís Correia, invadiram o posto, retiraram as cordas e âncoras e roubaram o navio, segundo rota marítima de fuga em direção ao Estado paraense. A embarcação acabou sendo abandonada no município de Tutóia.

A operação deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal, batizada de Bucaneiro, visa justamente desarticular o grupo criminoso envolvido no roubo do navio. Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Luís Correia, Tutóia, Abaetetuba e Belém do Pará. Em nota, a PF informou que os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado.

O nome da Operação Bucaneiro se refere à atuação de piratas.

