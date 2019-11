Bando sequestra funcionário do Banco do Brasil e rouba R$ 800 mil

Uma quadrilha ainda não identificada sequestrou um funcionário da agência do Banco do Brasil do bairro Piçarra e roubou cerca de R$ 800 mil. A informação foi repassada ao O Dia pela Polícia Civil de Timon, que investiga o caso. O crime aconteceu na última terça-feira (26).



A vítima teria sido seguida pelo bando até um sítio de sua propriedade, localizado no município de Timon, e no local foi feita refém juntamento com outro membro da família.



Foto: O Dia

Segundo informações da Polícia, a vítima ficou em cárcere privado durante toda a noite e somente na manhã da quarta-feira foi levada à agência para sacar o valor estabelecido pela quadrilha.

De acordo com um investigador da Polícia Civil, que preferiu não ser identificado, o funcionário tinha acesso ao cofre, mas não era o gerente da agência.

"Enquanto ele foi levado, os bandidos ficam com a pessoa da família de refém no sítio, que fica nas proximidades do Portal da Amazônia. A gente percebe que é um crime bem complicado, porque temos poucas testemunhas, não é como chegar e explodir um banco", explica.

A Polícia não quis revelar maiores detalhes sobre o caso para não atrapalhar as investigações. Durante o dia de hoje a Polícia está recolhendo imagens de câmeras de segurança que podem ter registrado a ação criminosa. Além disso, o GPS do carro da vítima também deverá passar por perícia.

Nathalia Amaral