Bando faz família refém durante assalto em Campo Maior

Uma família viveu momentos de terror no início da manhã desta terça-feira (21) no bairro Santa Rita, no município de Campo Maior, norte do Piauí. Três assaltantes invadiram a residência onde também funciona um comércio, realizaram um "arrastão" e trancaram a família em um dos cômodos durante a fuga.

Os criminosos chegaram em um carro modelo Versa, de cor branca. Três homens armados desceram para efetuar a ação, enquanto um quarto suspeito ficou no veículo para programar a fuga. Os moradores foram rendidos e os assaltantes recolheram mercadorias, eletrodomésticos e dinheiro.

Segundo a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Campo Maior, o bando utilizou um carro da família na fuga. “Após arrecadarem tudo que queriam, trancaram a família em um dos cômodos da casa e fugiram pela estrada vicinal que liga Campo Maior a José de Freitas, levando o veiculo da vítima e acompanhados por um veiculo Nissan Versa, de cor branca, que dava apoio ao roubo”, informou a 5ªDRPC.

Foto: Divulgação / PM

Os assaltantes abandonaram no trajeto o carro das vítimas num matagal e seguiram apenas no veículo Versa. Uma equipe da Polícia Militar do município de José de Freitas interceptou os criminosos, que deixaram o carro o fugiram a pé. Um dos envolvidos foi preso com a arma e revelou ser o proprietário do carro usado no assalto. Com ele, foi encontrada ainda uma arma de fogo.

A polícia localizou o carro da família encontrou os pertences roubados dentro do automóvel abandonado pelos assaltantes. A Polícia Militar de Campo Maior, Altos e José de Freitas seguem em diligências para prender os demais envolvidos.

Otávio Neto