VÍDEO: Bandidos sequestram frentista e roubam cofre de posto na Duque de Caxias

Bandidos fortemente armados sequestraram um frentista e arrombaram o cofre de um posto de gasolina localizado no cruzamento das Avenidas Duque de Caxias com Petrônio Portela, zona Norte de Teresina, na madrugada desta quarta-feira (14). A ação foi praticada por pelo menos seis homens divididos em dois grupos de três. Uma parte do bando sequestrou o funcionário do posto e o levou para um cativeiro localizado no povoado Tabocas, e a outra parte se encarregou de estourar o cofre do estabelecimento.





O roubo aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. Viaturas do 9º BPM foram acionadas pelos moradores da região, que perceberam a movimentação e ouviram o barulho do cofre sendo rompido. "Imediatamente nos deslocamos até o local, mas quando chegamos, já encontramos um cenário de destruição. O frentista, ele passa bem, foi liberado logo após o roubo. Uma quantia em dinheiro foi levada, mas só o dono do estabelecimento vai saber precisar quanto", explicou o tenente.



Foto: Reprodução

A polícia encontrou sinais de arrombamento na parede dos fundos do posto de gasolina e acredita ter sido por onde uma parte dos criminosos acessou a sala do cofre. Para o capitão Leodomir, que comandou as diligências do caso, os criminosos já tinham informações sobre o local e sabia exatamente para onde se dirigir.



Foto: Reprodução/Whatsapp

"Parece que eles já tinham conhecimento de alguns detalhes da estrutura e do funcionamento do posto. Enquanto uma parte do grupo tentava acessar o cofre, o frentista era surpreendido lá na frente por dois elementos que chegaram em um carro, o obrigaram a entrar no veículo e colocaram nele um capuz. Ele não sabia para onde estava sendo levado", explicou o capitão Leodomir.



O capitão Leodomir esteve no local para acompanhar o trabalho da perícia - Foto: Reprodução

A Polícia Civil foi acionada e já se encontra no local para fazer a perícia. Até o momento, não se tem informações sobre para onde os criminosos teriam fugido.

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV

