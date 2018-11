Bandidos sequestram família de tesoureiro do Bradesco em Pedro II

Um tesoureiro do Banco Bradesco de Pedro II viveu momentos de tensão na manhã desta sexta-feira (16) ao ter sua família sequestrada por criminosos quando saía de casa. Os bandidos renderam ele, sua esposa e seus dois filhos no momento em que ele se preparava para deixar as crianças da escola.



Com a família sob a mira da arma, os criminosos exigiram que o funcionário do banco, que não teve seu nome revelado, fosse até a agência da cidade e sacasse a quantia aproximada de R$ 50 mil e lhes entregasse. O funcionário seguiu todas as orientações, mas no momento em que entregou o dinheiro aos bandidos, o gerente do banco estranhou a movimentação, suspeitou que houvesse algo errado acontecendo e acionou a Polícia Militar.

“Nós imediatamente acionamos a Força Tática de Piripiri e o Grupamento Tático de Domingos Mourão. Graças a Deus eles liberaram o tesoureiro ainda em Pedro e a família dele logo depois, a cerca de 50Km de Piripiri sem fazer nada com eles. Nós estamos em diligências para tentar encontra-los”, relata o coronel Erisvaldo Viana, comandante da Polícia Militar de Piripiri.

De acordo com ele, o veículo em que os criminosos estavam era um Honda Civic com chumbo. Eles fugiram em direção ao município de São João do Piauí, seguindo rumo à fronteira do Estado com o Ceará. Para a polícia, os três criminosos que participaram da ação seriam cearenses e teriam apoio logístico no Estado vizinho.

Maria Clara Estrêla