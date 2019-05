Bandidos roubam cofre de padaria na Av. Barão de Castelo Branco

Bandidos armados roubaram o cofre de uma padaria localizada na Avenida Barão de Castelo por volta das 3h30min desta sexta-feira (31). Eles arrombaram a porta dos fundos do estabelecimento para acessarem seu interior e usaram um maçarico para conseguir retirar o baú de metal do caixa e leva-lo. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas quando chegou ao local, não encontrou mais ninguém.



De acordo com o sargento Raimundo Coleta, do 1º BPM, o grupo criminoso ainda chegou a colocar freezers e outros equipamentos da padaria na porta do estabelecimento para impedir que alguém de fora visse a movimentação no interior, bem como dificultar a entrada da própria polícia.

“Nós fomos acionados via COPOM por volta das quatro horas e quando chegamos aqui, nos deparamos com o cenário. Constatamos a existência de um buraco na parede dos fundos da padaria, por onde eles adentraram, e também uma avaria na fechadura da porta que leva ao galpão. De lá, eles avançaram quebrando as paredes de gesso até chegarem ao caixa onde ficava o cofre e com o maçarico eles conseguiram quebrar a estrutura e levar o baú de metal”, relatou o sargento,

Na fuga, os criminosos conseguiram deixaram para trás os equipamentos usados no roubo. A polícia está colhendo imagens de câmeras de seguranças para tentar identificar os suspeitos. Até o momento, não se tem informações sobre para onde eles possam ter fugido.

Maria Clara Estrêla