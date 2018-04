Bandidos perseguem mototaxista e matam passageiro a tiros

Um homem ainda não identificado pela Polícia foi morto a tiros por volta de meio-dia desta segunda-feira, 30, na avenida Poty Velho, no bairro Santa Rosa, zona Norte de Teresina. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima pegou uma corrida de mototáxi no bairro Monte Verde, e ao chegar na avenida Poty Velho, acabou sendo interceptado por uma Saveiro de cor prata.

Segundo a PM, os suspeitos perseguiram a vítima por todo o trajeto e interceptaram o mototaxista na altura de um stand de vendas de imóveis no bairro Santa Rosa. No local, o mototaxista perdeu o controle da moto e caiu, momento em que um passageiro desceu no carro e atirou várias vezes em direção ao garupa.

Moto em que estava a vítima. (Foto: Reprodução/Whatsapp)

A vítima foi atingida por múltiplos disparos na cabeça e veio a óbito ainda no local do crime. Equipe do 13º BPM continuam em diligências pela região em busca dos suspeitos. O homicídio será investigado pela Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Nathalia Amaral