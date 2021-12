Bandidos encapuzados invadem empresa e roubam 20 funcionários na Zona Rural de Timon

Seis homens armados invadiram uma empresa de produção de carvão de bambu em São João dos Marrocos, na Zona Rural de Timon, e fizeram um arrastão, levando pertences de cerca de 20 funcionários,motocicletas, bicicletas até computadores. O crime aconteceu no momento em que os trabalhadores almoçavam nesta quinta-feira (09). Segundo a Polícia Militar, ninguém foi preso.

Em entrevista à O Dia TV, o sargento Marcos Neto informou que os homens invadiram o local encapuzados. Após buscas pela região, uma Kombi utilizada no crime foi encontrada com parte dos pertences dos funcionários assaltados.

“Fomos informados do assalto via COPOM. Seis indivíduos encapuzados invadiram a empresa e roubaram 20 funcionários. Após as buscas, a equipe enviada localizou uma Kombi com objetos além de motocicletas e bicicletas em um matagal. Objetos menores como celulares não foram localizados, assim como os suspeitos”, informou.

Uma das vítimas ouvidas pela reportagem – que não será identificada – contou que os homens chegaram armados e obrigaram os funcionários a deitarem no chão. “Eles nos obrigaram a deixar e nos ameaçaram de morte caso a gente olhasse para eles. Os criminosos recolheram tudo que podiam – levaram celulares, computadores, motocicletas, bicicletas, carteiras, tudo. Eu acredito que eles tinham informações do local pela forma e horário que agiram”, disse.

“Eles estavam todos encapuzados e não deixaram olhar nada. Se alguém levantasse a cabeça, seria morto. Eles ficavam dizendo isso o tempo todo”, completa a vítima.

Todos os objetos foram levados à Central de Flagrantes de Timon. Os objetos recuperados serão devolvidos às vítimas. “Vamos apresentar os objetos na Central para que possam ser devolvidos aos donos. Ainda não temos como afirmar que esses indivíduos são da região. Iremos fazer um levantamento para chegar neles”, finalizou o sargento.

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA