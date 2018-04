Bandidos fazem ataque ao 4º banco em intervalo de 5 dias no Piauí

Mais um banco foi alvo da ação criminosa de assaltantes na madrugada deste domingo (8), na cidade de Gilbués, localizada a quase 800 km de Teresina. A agência do Banco do Brasil do município é o quarto banco a ser atacado por criminosos em um intervalo de cinco dias no Piauí. Na sexta (6), bandidos e polícia trocaram tiros durante um assalto ao BB de Simplício Mendes. Três dias antes, na segunda-feira (3), 15 homens fortemente armados explodiram agências do BB e da Caixa na cidade de Piracuruca.

De acordo com o coronel Márcio Oliveira, comandante de policiamento do semiárido do Piauí, o ataque em Gilbués ocorreu por volta das 4h da manhã. A equipe de serviço do Grupamento de Polícia Militar (GPM) do município recebeu uma informação, por volta de 3h30, que um veículo havia sido roubado nas proximidades da cidade de Monte Alegre. Em diligências em busca do veículo roubado, a equipe foi informada de que o Banco do Brasil da cidade de Gilbués estava sendo assaltado.

Assaltantes fazem ataque ao 4º banco em intervalo de 5 dias no Piauí. (Foto: Reprodução/Portal Gilbués)



“Eles [os policiais] já estavam chegando em Santa Filomena, na divisa do Piauí com o estado de Maranhão, quando receberam o informe de que o banco estava sendo assaltado”, conta o comandante Márcio Oliveira. Durante a ação criminosa, os assaltantes tentaram cortar os caixas eletrônicos utilizando uma serra elétrica, mas não tiveram sucesso. Com isso, a quadrilha decidiu usar explosivos para explodir um dos caixas eletrônicos.

Na explosão, as notas foram manchadas de tinta por um dispositivo antifurto instalado nos caixas automáticos, o que acabou por inutilizar o dinheiro roubado. Os bandidos, então, empreenderam fuga e abandonaram dois dos veículos utilizados no assalto na cidade de Barreiras do Piauí, a mais de 370 km do local do assalto. Os veículos, um modelo Fiat Palio vermelho e um Fox de cor prata, foram encontrados com equipamentos utilizados no roubo, além do cofre do caixa eletrônico e as cédulas manchadas de tinta.

Cédulas roubadas foram manchadas de tinta. (Foto: Reprodução/Portal Gilbués)



Os carros estão sendo periciados para averiguar se são produtos de furto ou roubo. A Polícia suspeita que a quadrilha seja composta por 6 a 12 assaltantes e que um terceiro veículo tenha sido utilizado no roubo. As Forças Táticas de Bom Jesus e Corrente também foram acionadas para ajudar a montar um cerco para capturar os criminosos, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. As diligências continuam na região para encontrar os suspeitos de envolvimento no crime.

Nathalia Amaral