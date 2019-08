Veja vídeo: Bandidos fazem arrastão em clínica na Rua São Pedro

Uma clínica odontológica localizada na Rua São Pedro, região central de Teresina, foi alvo da ação de criminosos nesta segunda-feira (05). Dois homens armados adentraram o local e fizeram um arrastão, levando pertences de vítimas, funcionários e até dos odontologistas que trabalhavam no momento.



Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança da clínica. As imagens mostram dois homens de capacete entrando no local por volta das 14 horas, um de camisa vermelha e o outro de camisa preta e boné verde. Os dois se sentam na recepção como se esperassem atendimento e cerca de um minuto depois, o de camisa preta levanta e fecha a porta da clínica.





O de camisa vermelha vai logo atrás e saca uma arma, anunciando o assalto. Haviam quatro pessoas na sala de espera no momento: três pacientes e a recepcionista. Enquanto o de camisa preta rende a funcionária da clínica, seu comparsa manda os pacientes se deitarem no chão. Em determinado momento, eles colocam seus capacetes na cabeça para dificultar a identificação.

Os suspeitos levaram celulares, joias e as bolsas das vítimas, e fugiram logo em seguida, trancando a clínica com todos dentro. A odontologista e proprietária do estabelecimento acionou a polícia e o 1º Distrito Policial, que atende a região, informou que já abriu um inquérito e que está analisando as imagens para identificar os assaltantes. Sabe-se apenas que os dois andavam em uma motocicleta. Nenhuma prisão foi feita até o momento.

Maria Clara Estrêla