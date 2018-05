Bandidos explodem caixas eletrônicos do Bradesco de Monsenhor Hipólito

Pelo menos cinco homens fortemente armados explodiram os caixas eletrônicos da agência do Bando Bradesco de Monsenhor Hipólito na madrugada desta quarta-feira (02). Os criminosos chegaram à cidade por volta das 02h16min em um veículo modelo Honda Civi de cor clara (a polícia ainda tenta sabe se era branco ou prata) e em uma motocicleta, que estava dando apoio para a fuga.



De acordo com o coronel Edwaldo Viana, comandante do 4º BPM de Picos, que atende a Monsenhor Hipólito, haviam dois policiais militares fazendo rondas no momento em que os criminosos adentraram à cidade. “O cabo Jefferson e o sargento Tavares estavam na rua na hora do ocorrido e, ao ouvirem o barulho da explosão, procuraram abrigo nas proximidades da garagem da Prefeitura, de onde começaram a efetuar os disparos para parar os bandidos”, explica o coronel.

Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos deixaram a agência, retornaram ao veículo e saíram da cidade sem conseguir levar nenhuma quantia dos terminais de autoatendimento, que tinham sido abastecidos no começo da semana. Como não houve tempo de os criminosos colocarem outra carga de explosivos, os caixas atacados ficaram apenas com a parte frontal danificada e a gaveta que contém o dinheiro permaneceu intacta.

Militares dos Grupamentos de cidades vizinhas, juntamente com o efetivo de Fronteiras, estão mobilizados para tentar localizar os criminosos e efetuar as prisões.

Polícia vem tentando desbaratar quadrilha

Há uma semana, a Polícia Militar vem fechando o cerco a integrantes de uma quadrilha especializada no roubo a instituições financeiras , que atua em pelo menos três Estados do Nordeste. O grupo encontra-se dividido dentro da mata na região de Castelo do Piauí e Campo Maior e porta armamento pesado. Na semana passada, três foram presos em ação conjunta da PM com o Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), da Polícia Civil.

Na segunda-feira, um quarto integrante do bando, que é irmão de um delegado da polícia do Ceará, se entregou após negociação com a PM e ainda ontem o quinto suspeito de fazer parte da quadrilha também foi pego, desta vez em Buriti dos Montes. Pelo menos um integrante ainda se encontra foragido e a intenção do bando era assaltar agências bancárias de Campo Maior.

