Bandidos arrombam caixa do BB da Câmara Municipal de Teresina

Mais um caixa eletrônico foi alvo da ação de bandidos no Piauí. Desta vez o ataque foi ao terminal de autoatendimento do Banco do Brasil da Câmara Municipal de Teresina. A movimentação de polícia e curiosos é intensa no local na manhã desta terça-feira (19), depois que seis homens fortemente adentraram o local e levaram todo o dinheiro que havia dentro do terminal.



A Câmara Municipal de Teresina possui três caixas eletrônicos em suas dependências, mas apenas um foi atacado pelos bandidos. A ação aconteceu por volta das 4h50min e os criminosos usaram um maçarico para conseguir abrir o caixa eletrônico. O bando rendeu os dois vigilantes que trabalhavam no local e danificam algumas das câmeras de segurança que filmavam diretamente para os terminais bancários.

O presidente da Câmara, vereador Jeová Alencar, deu detalhes da ação: “três homens armados e encapuzados arrombaram as portas de acesso ao interior da Câmara e renderam os vigilantes, enquanto outros três se dirigiram para o caixa eletrônico alvo. Eles ainda cobriram a área reservada aos terminais com um saco plástico pendurado ao teto, para evitar que as câmeras flagrassem a ação”, relatou.



Foto: Reprodução/WhatsApp

O grupo fugiu logo após a conclusão da ação criminosa e até o momento a polícia não tem informações sobre para onde possam ter ido. Policiais do Greco (Grupo de Repressão ao Crime Organizado) encontram-se no local para perícia e para colher as imagens das câmeras de segurança que possam ter registrado o roubo.

Há um mês, a Câmara Municipal de Teresina enviou um requerimento à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil pedindo a retirada dos caixas eletrônicos das dependências da Câmara. Segundo o presidente da Casa, ter terminais bancários nas dependências aumentava a sensação se insegurança. “A gente temia justamente que uma coisa dessas pudesse acontecer, principalmente diante dos casos de ataques em outros locais com a presença de correspondentes bancários”, pontuou Jeová Alencar.

Diante do ocorrido, e da necessidade de se preservar o local para a perícia, todas as atividades da Câmara Municipal de Teresina encontram-se suspensas no dia de hoje.

Maria Clara Estrêla