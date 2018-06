Um bando fortemente armado explodiu, por volta das 3h30 da madrugada deste domingo (10), as agências do Banco do Brasil e do Bradesco no município de Itaueiras, localizado a 329 km de Teresina.

Bandidos explodem agências do BB e do Bradesco em Itaueiras/PI. (Foto: Reprodução)



Segundo informações de populares, o bando adentrou a cidade efetuando disparos para cima, causando terror entre os moradores. Durante a ação, vários tiros e explosões puderam ser ouvidos. Imagens registradas por populares mostram as agências bancárias completamente destruídas pelas explosões.

Bandidos explodem agências do BB e do Bradesco em Itaueiras/PI. (Foto: Reprodução)



Até o momento não há confirmação sobre o valor levado pela quadrilha durante o roubo. A Polícia Civil e a Polícia Militar do município não foram encontradas para comentar o caso. Não há registro de prisões.

Bandidos explodem agências do BB e do Bradesco em Itaueiras/PI. (Foto: Reprodução)







Nathalia Amaral