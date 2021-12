Bandidos executam empresária com vários tiros no shopping Amarração, em Luís Correia

Um crime bárbaro chocou a cidade de Luís Correia, no litoral do Piauí. Uma empresária, identificada como Sâmia Priscila Santana Araújo, foi executada dentro da própria loja no shopping Amarração. O crime ocorreu no início da noite do último sábado (04), além da empresária o companheiro da vítima, que estava no estabelecimento, também foi atingido por disparos. A Polícia investiga a autoria e ainda não se sabe a motivação.



Proprietária de uma loja de roupas, Sâmia trabalhava no momento em que dois homens adentraram o estabelecimento e efetuaram vários disparos contra o companheiro dela, em seguida os assassinos atingiram a empresária com vários disparos, a mulher morreu no local, já o homem foi encaminhado pelo Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde – HEDA.

No momento do crime várias pessoas estavam no shopping que é um dos maiores centros comerciais de Luís Correia. De acordo com o Tenente Olavo Sales, da Companhia de Policiamento Turístico de Luís Correia, dois homens foram responsáveis pelo crime, os assassinos fugiram em uma motocicleta após o homicídio. Sales explicou a dinâmica do assassinato. “Soubemos que chegaram dois elementos, entraram e alvejaram o homem, em seguida se dirigiram até a proprietária que estava atrás do balcão e efetuaram vários disparos”, explicou o militar.

A Polícia Civil investigará a autoria do assassinato, já a Polícia Militar faz diligências na cidade em busca de capturar os executores.

FOTO: Reprodução Watsapp

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações PMPI