Bandidos e polícia trocam tiros durante assalto ao BB de Simplício Mendes

A população de Simplício Mendes, a 385 Km de Teresina, acordou na madrugada de hoje com barulhos de tiros. Isto porque policiais militares e bandidos entraram em conflito durante um ataque à agência do Banco do Brasil da cidade. O bando estava armado com fuzis e disparou contra a sede do Batalhão para evitar a saída dos policiais. A intenção do grupo era agir simultaneamente no Banco do Brasil, agência do Bradesco e na agência dos Correios de Simplício Mendes.





Foto: Reprodução/Whatsapp

O coronel Márcio Oliveira, comandante de policiamento do litoral do Piauí, deu mais detalhes da ação: “Os policiais se recolheram no interior do Batalhão após uma ronda, ouviram os disparos e imediatamente iniciaram a contingência, atirando de volta. Foi então que eles perceberam que os criminosos estavam armados com fuzis e seguiam em direção à agência do Banco do Brasil, onde instalaram os explosivos e começaram a destruição dos terminais. No Bradesco e nos Correios eles conseguiram apenas arrebentar a porta”, relata o coronel.

O bando estava dividido em dois veículos: uma picape modelo Fiat Strada branca e Fiat Pálio azul. Após a ação, eles seguiram em direção ao município de Santa Cruz, onde foram vistos pela última vez. De acordo com a polícia, a picape teria sido usada para roubar um outro carro, modelo Ford Fusion prata, no dia anterior nos arredores de Simplício Mendes.



Foto: Reprodução/Whatsapp



Até o momento a polícia não tem informações sobre o paradeiro dos criminosos, mas as Forças Táticas de Picos e Paulistana se juntaram à PM de Simplício Mendes para prosseguir com as diligências. A Polícia Civil e a Polícia Federal já foram acionadas e, quanto ao valor roubado do Banco do Brasil, este não foi repassado ainda à polícia.

Segundo ataque a banco em três dias

O ataque ao BB de Simplício Mendes já é o segundo registrado no Piauí esta semana. Há três dias – na terça-feira (03) – 15 homens fortemente armados explodiram vários caixas eletrônicos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica de Piracuruca . As polícias do Ceará e Pernambuco foram acionadas para dar apoio nas diligências, mas até o momento nenhuma prisão foi feita.

Maria Clara Estrêla