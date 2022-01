Assalto em residência termina com morador e assaltante baleado na zona Leste

Uma tentativa de assalto a uma residência na madrugada desta sexta-feira (14) terminou com uma troca de tiros entre o proprietário do imóvel e dois assaltantes no bairro Morros, na zona Leste de Teresina. O morador e um dos criminosos foram alvejados.

O Portal O Dia apurou que os assaltantes arrebentaram um portão por volta das 5:30 da manhã e tiveram acesso ao interior da residência. O morador ao ouvir o barulho acordou e se deparou com os dois criminosos dentro da casa.

Assaltante baleado na troca de tiros (Foto: Divulgação / PMPI)

“Chegando ao local nos deparamos com proprietário da residência já baleado. Ele nos informou que se tratava de dois elementos e que um dos elementos teria sido baleado também”, relatou o sargento Ivandro, do 5º Batalhão da Polícia Militar.

A polícia iniciou diligências e descobriu que o assaltante baleado estaria dentro de um matagal na região. Após buscas intensas, o indivíduo foi localizado atingido na perna. “Ele foi encaminhado para HUT para os procedimentos. Ele está estável, foi baleado com dois tiros e outro elemento levou a arma”, informou Ivandro.

Sargento Ivandro, do 5º BPM (Foto: Jailson Soares / O Dia)

