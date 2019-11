Assaltantes sofrem tentativa de linchamento após roubarem funcionário da SDU

Dois suspeitos de assaltarem um funcionário da SDU Sudeste na tarde de ontem (27) em Teresina acabaram sendo pegos pela população durante a fuga e sofreram uma tentativa de linchamento. O fato aconteceu no Parque Rodoviário e um dos assaltantes teve que ser levados às pressas para o HUT devido à gravidade dos ferimentos.



A ação teve início durante a tarde, quando a dupla fazia uma série de arrastões na região Sudeste da Capital. Segundo a polícia, tratava-se de um adolescente menor de idade, natural de Timon, e um rapaz de maior, aqui mesmo de Teresina. Os dois tomaram de assalto o celular de um funcionário da SDU Sudeste, mas tiveram que empreender fuga rapidamente, porque uma viatura da Guarda Municipal que fazia patrulhamento pela área tomou conhecimento do ocorrido e iniciou uma perseguição.





“Nos deslocamos até a SDU, coletamos as informações e iniciamos as buscas, logrando êxito poucos minutos depois, encontrando-os na BR-343, em direção à rodoviária. Fizemos o acompanhamento tático, mas em certo ponto, a viatura se afastou devido ao trânsito. Foi quando nos deparamos com eles no chão após terem se acidentado, batendo na traseira de um ônibus”, relata a comandante Graziele Sousa, da Guarda Municipal.



Foto: Reprodução/O Dia TV

Os indivíduos, segundo ela, trafegavam em uma motocicleta e os dois estavam armados de revólver calibre 32 com quatro munições intactas e uma deflagrada, que teria sido usada para tentar atirar no funcionário da SDU que resistiu ao assalto. Uma vez que eles estavam no chão, foram os populares que conseguiram imobilizá-los, desarmá-los e, então, começaram a agredi-los com socos e pontapés, revoltados com a situação.

A Guarda Municipal teve certa dificuldade para conseguir conter as pessoas e retirar os suspeitos do local. O de maior foi conduzido direto para a Central de Flagrantes, por estar menos lesionado, mas o de menor teve que ser encaminhado ao HUT às pressas onde precisou fazer cirurgia por conta da gravidade das lesões sofridas.

Maria Clara Estrêla