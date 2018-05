Assaltantes sequestram família do tesoureiro do BB de Pedro II

Uma quadrilha fortemente armada rendeu o tesoureiro do Banco do Brasil da cidade de Pedro II na manhã desta sexta-feira (18). De acordo com o titular da Delegacia de Pedro II, o delegado Genival Vilela, durante ação os criminosos roubaram dinheiro da agência e sequestraram a esposa e a filha do funcionário.



Segundo informações da Polícia Civil, a quadrilha rendeu o tesoureiro e levou a vítima até a agência do Banco do Brasil, onde conseguiram roubar uma quantidade de dinheiro ainda não confirmada pela Polícia.

Após o assalto, os criminosos empreenderam fuga levando a esposa e a filha do funcionário. As reféns foram encontradas no final da manhã de hoje nas proximidades de um condomínio de luxo na entrada de Teresina, na BR-316.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar da região estão em diligências em busca dos suspeitos de terem praticado os crimes.

Aguarde mais informações.

Nathalia Amaral