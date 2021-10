Assaltantes fazem arrastão em residência de delegada na zona Leste

Atualizado

O carro da delegada Alexandra Santos, levado durante a ação criminosa na tarde desta quarta-feira (27), foi encontrado pela Polícia Interestadual do Piauí (Polinter) no bairro Cristo Rei, zona Sul de Teresina. O veículo foi alvejado por um disparo de arma de fogo durante a perseguição policial.

Imagens de câmeras de segurança colhidas por investigadores mostram que os assaltantes entraram na residência no início da tarde no momento que o portão principal da casa se encontrava aberto. Ao menos quatro criminosos participaram do arrastão.

A residência da delegada Alexandra Santos, da Delegacia de Repressão e Prevenção ao Entorpecente (DEPRE), foi alvo da ação de um grupo criminoso na tarde desta quarta-feira (27) no bairro Morada do Sol, zona Leste de Teresina.

As primeiras informações dão conta que apenas familiares da delegada estavam na casa quando os assaltantes chegaram num carro de cor branca e anunciaram o assalto.

Armados, os criminosos renderam as pessoas e realizaram um arrastão em aparelhos eletrônicos e objetivos da residência. Na fuga, o grupo levou o carro de Alexandra.

