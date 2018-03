Assaltantes explodem agência do Bradesco em Castelo do Piauí

Uma quadrilha de assaltantes explodiu, por volta de 1h20 da madrugada desta quinta-feira (22), a agência do banco Bradesco no município de Castelo do Piauí, localizado a cerca de 190 km de Teresina.



Segundo informações da Polícia Militar do município, o bando estava fortemente armado e usava armas de grande potencial destrutivo. Durante a ação, os assaltantes renderam o vigilante do banco e usaram dinamites para explodir os caixas eletrônicos da agência. Com a explosão, parte do teto da agência cedeu e vários objetos ficaram completamente destruídos.

De acordo com o soldado Elias Júnior, da PM de Castelo do Piauí, cerca de sete homens participaram do crime. "Eles chegaram em uma S10 branca e com motos dando apoio", afirma.

Até o momento não há confirmação do valor levado pelos criminosos na ação ou sobre a identidade dos indivíduos envolvidos no assalto. Informações preliminares dão conta de que o bando empreendeu fuga pela BR-115.

Equipes da Força Tática de Castelo do Piauí estão em diligências pela região em busca dos suspeitos de terem cometido o crime.





