Assaltante sofre tentativa de linchamento após realizar roubo na zona Sul

Vídeos que circulam pelas redes socias mostram uma tentativa de linchamento a um homem acusado de realizar assalto em uma parada de ônibus na avenida Barão de Gurgueia, próximo ao Posto Ipiranga, na zona Sul de Teresina. O caso ocorreu por volta das 21h da noite desta terça-feira (28).



De acordo com a relações pública da Polícia Militar, coronel Elza Rodrigues, o jovem de 21 anos estava realizando assaltos nas paradas de ônibus da região, quando foi pego por populares que tentaram agredi-lo. Nos vídeos é possível ver que o suspeito foi atingido várias vezes por uma arma de choque. Além disso, ele é agredido com socos, chutes e espancado com capacetes.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu acalmar o tumulto. O suspeito foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Teresina. O celular roubado foi devolvido para a vítima. Segundo a coronel Elza, nenhum dos acusados de tentar linchar o suspeito foi preso pela polícia.



Esta é a terceira tentativa de linchamento ocorrida na Capital em menos de 20 dias. No último dia 11 de agosto, um jovem identificado como Gabriel Wilson de Oliveira, 24 anos, foi agredido por uma multidão na Av. frei Serafim, depois de ter esfaqueado uma adolescente de apenas 15 anos, que seria sua ex-namorada.

Já no dia 23 deste mês, dois homens foram espancados no bairro Cristo Rei, zona Sul da Capital. Um deles acabou morrendo. Segundo testemunhas, a dupla teria tentado realizar um assalto no bairro. No entanto, a vítima estava armada e efetuaou um disparo que atingiu um dos suspeitos. O outro acusado foi pego pela população e agredido até a chegada da Polícia Militar.

Viviane MenegazzoLucas Albano