Assaltante é baleado na cabeça após roubar mulher no Jóquei

Um homem ainda não identificado pela polícia foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeçaapós realizar um assalto contra uma mulher no bairro Jóquei, zona Leste de Teresina, na manhã desta sexta-feira (03).



Informações preliminares dão conta de que um segurança de um estabelecimento próximo ao local do crimeteria visto a ação criminosa e acabou disparando contra o assaltante.

Assaltante é baleado no Jóquei. (Foto: Reprodução)

No entanto, essa versão não foi confirmada pela Polícia Militar. “Ainda não dá para afirmar quem foi, se foi um vigilante, se foi algum transeunte, o que se sabe é que essa pessoa percebeu a ação e atirou”, afirma o CPU do 5º Batalhão, o tenente Timnate Heres.

Segundo o tenente, o assaltante portava uma arma branca e estava em uma motocicleta quando cometeu o assalto. Ele não estava com nenhum documento de identificação no momento do crime.

O homem foi atingido na cabeça pelo disparo, mas não veio a óbito. O mesmo foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital de Urgências de Teresina. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.