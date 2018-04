Assaltante é baleado e morre durante perseguição no bairro Mafuá

Um homem suspeito de assalto, e que ainda não foi identificado, morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde deste sábado (28) no bairro Mafuá. Ele estava em um carro, acompanhado de um comparsa, tentando fugir de uma perseguição da polícia. Um deles atirou contra a viatura e os disparos foram revidados, fazendo com que os suspeitos perdessem o controle da direção e o carro capotasse.



A perseguição havia se iniciado em Timon e era feita pela PM do Maranhão, mas uma vez que o fato aconteceu na área de cobertura do 9º Batalhão de Teresina, militares da PM-PI estiveram no local para prestar auxílio aos policiais maranhenses. De acordo com o capitão Arnaldo Júnior, os suspeitos teriam praticado um assalto em Timon e ao perceberem que estavam sendo seguidos por uma viatura, vieram na direção de Teresina para tentar despistá-la.

“Eram duas viaturas fazendo o acompanhamento desse carro. Pouco depois de entrarem em Teresina, o que estava no banco do passageiro, começou a atirar contra os policiais, que revidaram para pará-los. Ao que consta, um dos tiros atingiu o que dirigia o carro, ele perdeu o controle e o veículo virou. A perícia constatou que ele morreu por conta dos tiros e não pelo capotamento. Já estava morto quando o carro capotou”, explicou o capitão do 9º BPM.

O outro suspeito, que andava como passageiro, foi autuado e conduzido para a Central de Flagrantes. Dentro do carro a polícia apreendeu dois revólveres, um calibre 32 e um calibre 38. Nenhum produto de roubo foi encontrado em poder dos suspeitos. Com relação ao que veio a óbito, seu corpo foi periciado removido pelo IML de Teresina.

Maria Clara Estrêla