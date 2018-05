Assaltante é baleado durante troca de tiros com a polícia no Lourival Parente

Um indivíduo, cujo nome não foi divulgado, foi baleado durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (08) em frente à Loja Ferronorte da BR-316, próximo ao Lourival Parente. Ele estava acompanhado de um comparsa, e a dupla foi avistada por uma guarnição do 6º BPM e iniciou os disparos contra a viatura.



Os dois são suspeitos de terem roubado a motocicleta de uma mulher próximo ao Promorar na semana passada e teriam agido com extrema violência contra a vítima, que ainda se encontra internada no HUT devido às lesões sofridas quando foi abordada.



Os suspeitos seguiam em direção à Avenida Miguel Rosa quando foram abordados pelos policiais (Foto: Reprodução)

“São considerados indivíduos perigosos porque agem com violência e intimidam as vítimas sem nenhuma restrição. Eles agrediram física e verbalmente esta mulher, além de terem lhe ameaçado, mesmo ela não tendo esboçado nenhuma reação. Hoje de manhã, quando nossos homens os reconheceram na moto roubada e deram a ordem de parada, eles não obedeceram e empreenderam fuga. Foi então que o garupa sacou a arma e atirou três vezes contra a viatura”, relatou o capitão Fábio Soares, subcomandante do 6º BPM.

A Polícia Militar já vinha monitorando a dupla desde a semana passada, quando houve o roubo da moto no Promorar. Na troca de tiros de hoje apenas um deles se feriu e os policiais nada sofreram. O piloto da motocicleta ainda tentou fugir, mas não teve como, uma vez que o cerco policial já estava fechado e o veículo tinha ido parar no chão após ele perder o controle com o comparsa na garupa ferido.

O rapaz baleado foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o HUT, mas não corre risco de morte. Já o seu comparsa foi autuado em flagrante conduzido para a Central, enquanto aguarda transferência para o sistema prisional.

Maria Clara Estrêla