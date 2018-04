Arma e carro de PM são aprendidos com assaltantes em Altos

Um grupo de assaltantes foi preso efetuando assalto no município de Altos com a arma e o carro de um policial militar na noite de quarta-feira (4). A suspeita inicial é de que o PM esteja envolvido com o grupo.

De acordo com a coronel Elza Rodrigues, relação publica da PM, a polícia foi informada sobre um assalto a uma residência por volta das 22h de quarta-feira, no caminho até a ocorrência, apreenderam uma moto e um dos assaltantes envolvidos. Chegando à casa, os outros dois envolvidos foram presos. Junto com os dois assaltantes e uma menor de idade foram encontradas a arma de fogo e o carro particular do policial militar.

O PM, que supostamente estaria envolvido com o trio, foi identificado e encaminhado para a central de flagrantes em Teresina. A identidade do policial não foi informada pela assessoria da corporação e a corregedoria da polícia militar está investigando o possível desvio de conduta.

Maria Clara EstrêlaLucas Albano