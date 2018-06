APPM pede inquérito para apurar clonagem de celulares de prefeitos

A Associação Piauiense de Municípios (APPM) encaminhou ofício à Delegacia Geral de Polícia Civil solicitando a abertura de um inquérito policial para investigar a clonagem de números de celular de vários prefeitos de municípios piauienses.



Segundo a entidade, mais de dez gestores já teriam relatado que tiveram os chips clonados: Alcione Barbosa Viana, de Lagoinha do Piauí; Antoniel de Sousa Silva, de Caridade do Piauí; Carmelita de Castro Silva, de São Raimundo Nonato; Deusdete Lopes da Silva, de Barro Duro; Erivelto de Sá Barros, de Bocaina; Francisco Wagner Pires Coelho, de Uruçuí; Joel Rodrigues da Silva, de Floriano; José Wilson de Carvalho, de Simões; Valdecir Rodrigues de Albuquerque, de Curimatá; Maria José de Sousa Moura, de Santana do Piauí; Raimundo de Sá Lopes, de Oeiras; e Edvardo Antônio da Rocha, de Sussuapara.

Segundo reportagem do portal Cidades na Net, a prefeita de Santana, Maria José Moura, informou que criminosos tentaram aplicar um golpe no secretário de Finanças do município, Aurino Rodrigues. Usando um aplicativo de troca de mensagens instantâneas pelo número da prefeita, os bandidos teriam solicitado a transferência de R$ 50 mil para uma empresa do ramo de confecções.

O dinheiro só não teria sido transferido porque, diante do montante elevado, o secretário e a assessoria contábil da prefeitura desconfiaram do conteúdo da mensagem e contataram a prefeita, que negou ter determinado a realização de qualquer transferência bancária.