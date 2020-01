Aposentado é encontrado morto com mãos amarradas e amordaçado

Um aposentado, de 76 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (16), no Povoado Tabuleiro, na cidade de Morro do Chapéu, a 211 km de Teresina. Segundo informações da Delegacia Regional de Esperantina, o homem já havia sido vítima de roubo seis vezes e a hipótese é de que o crime seja um latrocínio.

De acordo com o agente de Polícia Civil de Esperantina, Fernando Cunha, o último roubo ocorreu no diz 29 de dezembro. Na ocasião, os suspeitos levaram em torno de R$ 7 mil do aposentado. Após o crime a vítima passou a relatar na comunidade que sabia quem era os envolvidos no crime. Por isso, os suspeito retornaram ao local para acobertar o roubo.

Delegacia de Esperantina. (Foto: Reprodução)

"Acreditamos que tenha sido por represália, as pessoas que cometeram o roubo ficaram com receio de serem denunciados e acabaram retornando", afirma o agente.

As investigações apontam que a vítima foi surpreendida do lado de fora ou dentro da própria residência. O corpo foi encontrado no interior da casa com as mãos amarradas e uma camisa na boca da vítima, para impedir que a vítima pedisse socorro. Sendo a análise da cena do crime, o aposentado foi morto por asfixia, já que não haviam marcas de violência ou perfurações no corpo.

O corpo da vítima foi recolhido e deverá passar por perícia para determinar a causa da morte. A Polícia Civil de Esperantina está investigando o caso.





Nathalia Amaral