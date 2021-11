Após sequestro, jovem é encontrado morto com vários tiros na zona Norte de Teresina

Um jovem de 23 anos, identificado como Jonathan Philipe Feitosa Lira, foi encontrado morto com diversos tiros na manhã desta terça-feira (30), em uma estrada vicinal próximo ao bairro Jacinta Andrade, zona Norte de Teresina. A vítima estava desaparecida desde ontem (29).

(Foto: Reprodução/Whatsapp)

De acordo com informações repassadas pelo Sargento Canabrava, do 13° Batalhão da Polícia Militar, Jonathan estava trabalhando em um loja de construções na zona Norte quando foi obrigado a entrar em um veículo e desapareceu. "Familiares fizeram o Boletim de Ocorrência e relataram que ele estava no trabalho, quando quatro pessoas em um carro o obrigaram a entrar. Isso ocorreu ontem (29), e hoje ele foi encontrado morto”, explica o Sargento.

O jovem foi executado com cerca de dez tiros na região do tórax e do rosto. A família do rapaz relata ainda que o mesmo era usuário de drogas. Entretanto, ainda não se sabe a motivação do crime.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Policiais do 13º BPM isolaram o local e o Instituto de Medicina Legal (IML) fez a remoção do corpo para perícia. O crime agora será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



