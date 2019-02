Após realizar assalto, homem se joga em lagoa para fugir e morre afogado

O corpo de um homem foi encontrado por populares em estado de decomposição na manhã desta terça-feira (5), no bairro Nova Brasília, zona Norte de Teresina. A vítima foi identificada apenas como “Índio”. O caso aconteceu próximo ao terminal de integração ônibus da região.





Foto: Reprodução

Segundo o capitão Miranda, da CPU do 9º BPM, a suspeita é de que o homem tenha se jogado na lagoa para tentar fugir de populares que o viram realizando um assalto no último domingo (3). “Quando abrimos a mão dele tinha um colar e na cintura tinha um simulacro. A principal suspeita é de que ele tenha realizado roubo na região e moradores viram e foram atrás dele. Na tentativa de fugir para não ser pego, ele se jogou e sem saber nadar morreu afogado”, conta.

De acordo com o capitão, as características do homem coincidem com a denúncia. “A perícia esteve no local e comprovou que ele morreu por afogamento e não há nenhuma marca de luta corporal ou algum tipo de perfuração. Ele era conhecido na região por ser morador de rua”, disse.

O Instituto Médico Legal esteve no local para remover o corpo e realizar os procedimentos cabíveis.

Viviane MenegazzoGeici Mello