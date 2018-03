Após furto de veículo, homem é preso fazendo compras

Um homem, identificado como Marcio Pimentel Rodrigues, de 40 anos, foi autuado em flagrante pelo furto de uma Picape Toyota de cor branca, na tarde de ontem (09). O caso aconteceu no bairro Jóquei, zona leste da capital. A prisão foi efetuada no centro da capital, pela equipe tática do 1º BPM.

Raimundo Helvécio, foi identificado como dono da picape, e acionou a Polícia Militar. De acordo com informações da PM, ao perceber que os cartões de crédito da vítima estavam dentro do veículo, ele decidiu fazer compras no centro da capital.



O furto aconteceu na tarde de ontem (09), na zona leste da capital. Foto: Divulgação/PM

O veículo foi localizado através de rastreamento. O acusado tentou fugir, mas foi capturado pela polícia. No interior do veículo foram encontrados os objetos comprados pelo acusado, incluindo um ar-condicionado.

Márcio Pimenteu foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Teresina.

Nayara FelizardoGeici Mello