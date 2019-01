Após briga entre pai e filho, mulher é agredida e ameaçada de morte

Após briga, uma mulher e um idoso foram agredidos e ameaçados de morte. O suspeito da agressão foi identificado como Jean Pereira de Farias. O caso aconteceu na noite de ontem (25), no município de José de Freitas, cidade vizinha a Teresina.



De acordo com comandante da região, tenente Alberto, o homem estava brigando com o pai, que já é idoso, quando sua esposa tentou separá-los. “Ele já estava muito exaltado, e então saiu da agressão verbal para agressão física de fato e ainda efetuou três disparos com uma arma de fogo”, disse.



Segundo o tenente, Jean já tem passagens pela polícia por homicídio e envolvimento com tráfico de drogas. “Devido a gritaria e o barulho dos tiros a polícia foi acionada, quando chegamos ao local ele já tinha fugido. Segundo testemunhas, antes de sair ele ameaçou a sua companheira dizendo que voltaria para matá-la”, conta.

Os policiais estão em diligências pela região. Até o momento Jean está foragido da polícia.

