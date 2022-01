Após atirarem contra as vítimas, suspeitos de assalto são presos na Zona Norte de Teresina

Quatro homens foram presos na tarde desta quarta-feira (05) após praticarem um assalto na região de Bora Hora, na Zona Rural de Teresina. Três deles estavam dentro de um carro e outro comparsa em uma motocicleta. Segundo a Polícia Militar, eles chegaram a tirar contra as vítimas durante a ação criminosa. Ninguém se feriu.



Foto: Jailson Soares/ODIA

Os suspeitos que estavam no carro foram presos na região da Santa Maria da Copidi e o que conduzia a motocicleta foi detido no Poti Velho, ambos na Zona Norte da Capital.

“Predemos os suspeitos e conseguimos fazer a apreensão do veículo e da moto produto de roubo desses elementos juntos com outros materiais e uma arma de fogo. As vítimas foram recebidas a bala, os suspeitos atitaram e elas correram. O vidro do carro foi quebrado durante ocorrência”, disse o Capitão Osiel, da Força Tática da PM.

Foto: Jailson Soares/ODIA

Ainda segundo a polícia, os suspeitos realizaram assaltos na região de São Félix. Todo material apreendido está passando por catalogação para ser devolvidos aos proprietários.

“Estamos fazendo o levantamento para descobrir de onde é o veículo. Estamos fazendo a catalogação de todo material recuperado. Segundo as informações que recebemos do COPO, um suspeito é de uma cidade do interior do Estado e outros são de Poti Velho”, conta.

Os suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, foram levados à Central de Flagrante de Teresina para os procedimentos cabíveis.

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA